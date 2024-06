Rubén Lorenzo urge a la Xunta a agilizar los trámites para ejecutar la primera fase de la variante de Carballo

En una intervención realizada ayer en el Parlamento de Galicia, el diputado del PP Rubén Lorenzo urgió a la Xunta a finalizar lo antes posible los trámites necesarios para ejecutar la primera fase de la variante de Carballo, si bien abogó por ser responsables y respetuosos con los plazos y los trámites administrativos necesarios.



El parlamentario carballés aseguró que se trata de un proyecto “complexo de redactar, que houbo que adaptar ás novas normativas de drenaxe, trazado e estruturas, ao tiempo que se simplificaron os enlaces para facer máis viable a actuación”.

Con todo dijo ser consciente de que la circunvalación “nos fará máis competitivos e aportará máis seguridade”.



Lorenzo garantizó el compromiso de la Xunta para la ejecución de la obra y recordó que la circunvalación figura entre las medidas incluidas en el programa con el que el Partido Popular ganó las últimas elecciones.



Aludió asimismo a que los presupuestos de la Xunta para este año ya recogen una partida específica (500.000 euros) para la ejecución de la variante de Carballo y la previsión plurianual necesaria para su materialización .



“Unha previsión que se fai tendo en conta os prazos de traballo e as diferentes fases do proxecto, e non coa demagoxia oportunista do BNG, que pide agora un orzamento de 5 millóns de euros para o presente ano”, apuntó en respuesta a la intervención del diputado carballés del BNG Daniel Pérez.



En relación al problema del tránsito de vehículos pesados por el barrio del Chorís, al que también había aludido el parlamentario nacionalista, Rubén Lorenzo dijo lamentar “a inacción do Goberno municipal porque existe existe unha vía estruturante no PXOM que garantiría a seguridade peonil nesa zona extremadamente sensible”.



Por ello, finalizó su intervención pidiendo al ejecutivo carballés que “continúen o trazado da Vila de Negreira, dótena de sendas peonís que garantan a seguridade dos carballeses que se achegan ás instalacións deportivas e tamén á poboación escolar que leva anos poñéndose en perigo cada día que van aos centros educativos”.

El diputado del BNG Daniel Pérez

Postura del BNG

El diputado del BNG Daniel Pérez acusó a la Xunta de llevar años “castigando ao pobo de Carballo ao negarlle dúas actuacións que son básicas para o desenvolvemento económico da vila, mais tamén da comarca”, caso de la circunvalación y la ampliación del polígono.

Recordó que el BNG lleva desde 2009 exigiendo la variante carballesa y tildó de “incomprensible que unha infraestrutura vital para vertebrar o territorio, para a competitividade empresarial e xeración de emprego a nivel comarcal, así como imprescindible para garantir a seguridade peonil nun barrio especialmente sensible, como o do Chorís, non teña carácter prioritario para a Xunta de Galiza”.

Añadió que casi dos años después de cumplirse el plazo dado para la redacción del proyecto, apenas si hubo avances en el expediente y criticó que pese a tratarse de actuaciones estratégicas, el PP se limite a incluirlas año tras año en los presupuestos “para despois non executalas”.

Por ello, el Bloque pide que en los presupuestos de la Xunta del próximo año se contemple una partida de un mínimo de 5 millones para garantizar que la variante salga adelante.