Se producen inundaciones en casas de Ardaña y Entrecruces debido a las intensas lluvias

La gran cantidad de lluvia caída durante la noche y primeras horas de la mañana de ayer volvió a provocar desbordamientos generalizados de cauces en la Costa da Morte, cortes en algunas carreteras debidos tanto a desprendimientos de tierra y árboles así como al nivel alcanzado por el agua sobre las calzadas.

Carballo fue uno de los municipios más afectados, sobre todo en su ámbito rural. Así, en parroquias como Entrecruces y Ardaña las crecidas de los regatos hizo que el agua entrara en al menos tres viviendas y que se reiteraran las quejas de los vecinos al tener que revivir una situación que vienen padeciendo desde el pasado fin de semana.



En Entrecruces la zona más damnificada volvió a ser el núcleo de A Granxa, en donde el agua entró en una vivienda y en la leñera de otra, obligando a sus propietarios a recurrir a escobas y fregonas para combatirla.

En esta zona el anegamiento tanto de las viviendas como de la propia carretera Carballo-Portomouro (DP-1914) se debe a que la tubería que pasa por debajo de la calzada y que sirve para canalizar el agua cuando se desborda uno de los afluentes del río Grande, está atascada.



El concejal de Servizos e Medio Ambiente, Miguel Ángel Vales, recuerda que la Diputación de A Coruña es la titular de la vía y apunta que el pasado martes, en previsión de lo que podía pasar, avisaron al organismo provincial. Personal de dicha administración se desplazó ese mismo día a la zona, provistos con una motobomba, para intentar desatascar la tubería, pero no lo consiguieron. Ayer volvió a intentarlo, también sin éxito, una brigada de Gestagua, la concesionaria del servicio municipal de agua.

Los técnicos de la Diputación coruñesa estarían ahora valorando distintas alternativas, entre ellas las de aumentar la sección de la infraestructura de drenaje, aunque para ejecutar esos trabajos habrá que esperar a que baje el caudal del agua.



El responsable del departamento municipal de Medio Ambiente informó asimismo de que otro de los puntos conflictivos estuvo en las inmediaciones del cementerio de Ardaña, en donde también resultó inundada una vivienda. A lo largo de la mañana se consiguió achicar el inmueble y se dejaron para la tarde las tareas de limpieza del lodo que se acumuló junto a la casa.

Miguel Ángel Vales entiende que todos estos problemas se debieron a que en un margen muy corto de tiempo se registraron unas precipitaciones excepcionalmente intensas.

Incidencias viarias



Las fuertes lluvias también ocasionaron desprendimientos de taludes en distintas carreteras de la red local, caso de la que une Betrís y Nogareda o de la que desde Entrecruces sube hacia Piñeiro. El desbordamiento del río Grande hizo asimismo que se formaran balsas de agua al paso de la DP-1914 por lugares como la recta de Rus, obligando al personal de Protección Civil a señalizar convenientemente la zona.

En Santa Comba también hubo que cortar varias vías porque el agua pasaba por encima de los puentes de Tapia, A Cova y Randufe. Como en otros muchos concellos de la zona, los voluntarios de Protección Civil tuvieron que intervenir para retirar algunos árboles caídos sobre vías y tendidos desprendidos por la fuerza del viento.

Rachas de más de 140 kilómetros por hora en Vimianzo

Además de por las persistentes lluvias, la jornada de ayer se caracterizó también por el fuerte viento, que derribó algún que otro árbol y tendidos eléctricos y telefónicos. En la estación de A Gándara, en Vimianzo, se superaron los 141 kilómetros por hora, uno de los más elevados a nivel de toda Galicia. En Lira (Carnota) se sobrepasaron los 110 kilómetros, mientras que en localidades como Santa Comba, Camariñas, Coristanco y Malpica los “refachos” tuvieron asimismo registros por encima de los 100 kilómetros por hora. En la costa gallega hoy continuará la alerta naranja por un temporal que dejará vientos de hasta 90 kilómetros por hora y olas de 7 metros. Tendrá especial virulencia durante la madrugada, si bien la alerta naranja se prolongará hasta el mediodía en el mar de la provincia coruñesa.



PP y PSOE cruzan acusaciones en Carballo

Los grupos de la oposición en la corporación de Carballo se hicieron eco de las inundaciones que desde el pasado fin de semana vienen sufriendo los vecinos de A Granxa, en Entrecruces. El PP lo hizo responsabilizando de la situación a la Diputación, mientras que los socialistas optaron por poner el foco sobre el grupo de gobierno local.



El portavoz del grupo municipal del PP, Rubén Lorenzo, culpa al ente provincial de lo que está sucediendo en algunas casas de Entrecruces situadas al lado de la DP-1914 desde que el pasado fin de semana empezase a desbordarse uno de los afluentes del río Grande. También denuncia que “os veciños desta parroquia xa avisaran ao Concello de Carballo do risco que podía orixinar a chegada de choivas fortes, tendo en conta que o conduto que canaliza a auga do afluente do río levaba tempo obstruído”.



Lorenzo reconoce que el Concello comunicó el problema a la Diputación “que, lonxe de actuar e previr o que podía pasar, lavouse as mans, mirou para outro lado e, o que é peor de todo, agora segue sen dar unha resposta a pesar de que os veciños levan coa auga nas súas casas desde o pasado sábado”.

El popular urge a poner soluciones, por cuanto “hai veciños que teñen todo o garaxe cheo de auga e, noutra das casas afectadas viven persoas con dificultadas para moverse”. El edil también califica la situación de “moi grave” por cuanto, “a auga chega sen control ás casas e é un perigo para a circulación” en una carretera con un alto volumen de tráfico.

Por último, anuncia que el PP llevará al próximo pleno de la corporación provincial un ruego “para insistir na necesidade de que o goberno provincial solucione este poblema e, de paso, revise o estado no que se atopa a canalización dos ríos que pasa por estradas da súa titularidade”.



El PSOE, por su parte, dice haber comprobado la problemática in situ durante una reciente visita, en la que “veciños e veciñas expersaron a súa indignación, xa que este problema xa foi trasladado en varias ocasións ao goberno municipal a través do consello parroquial”. “A veciñanza sente que as súas demandas están sendo ignoradas, o que xera unha gran preocupación ante a posibilidade de que estas inundacións continúen”, añaden los socialistas.



Desde el PSOE carballés anuncian asimismo que pondrán el tema en conocimiento de su grupo parlamentario para que defienda los intereses de los vecinos de Entrecruces en la Cámara gallega.

Por último, alertan de otra zona afectada en la que las inundaciones son igualmente frecuentes, el lugar de O Pego, situado entre los municipios de Carballo y Coristanco, en donde consideran que se deberían estudiar y valorar posibles soluciones.