El PP critica la postura del BNG sobre la subida del canon por tratamiento de la basura

Los populares gallegos dicen lamentar que el BNG trate de generar “alarmismo” al respecto de la actualización del canon de Sogama para este año, incidiendo en que la misma obedece a las medidas adoptadas por el Gobierno central y a las que no se opusieron en su momento los nacionalistas.



Desde el Grupo Popular explican que no es una decisión empresarial ni de la Xunta de Galicia, sino de medidas impuestas por el Ejecutivo central como el nuevo impuesto al vertido y a la incineración que entró en vigor a nivel nacional en enero del pasado año y al que “o BNG non se opuxo”.



Medidas como esa, añaden, provocarían que en apenas año y medio el coste para la empresa pública se incrementara en 39 euros por tonelada de residuos recibida y tratada en sus instalaciones de Cerceda.



Los populares le reprochan a los nacionalistas que tampoco presentaran objeciones al incremento del canon durante el preceptivo periodo de alegaciones, “polo que sorprende o alarmismo co que están a reaccionar estes días”, señala el PP.



Los conservadores recuerdan que, por contra, la Xunta y la propia Sogama sí rechazaron desde el primer momento la creación del nuevo gravamen por parte del Gobierno central, presentando alegaciones al texto normativo.



Apuntan además que para evitar repercutir en las arcas municipales el previsible impacto del nuevo impuesto y de otras medidas, Sogama asumió en solitario y durante año y medio el sobrecoste del servicio, lo que derivó en pérdidas por valor de 18 millones.

Por último, indican que se minimizará el impacto del alza del canon en las cuentas municipales y el bolsillo de los ciudadanos “grazas a que o ano pasado xa se incluíu, a través de Lei de medidas dos orzamentos de Galicia de 2024, un Fondo de cooperación adicional.

Paulo Ríos

El diputado del BNG Paulo Ríos exige a Sogama que “cumpla as súas obrigas” con los ayuntamientos ya que se están generando “retrasos” en la recogida de basura.

Recuerda que con la llegada del verano muchas localidades gallegas aumentan considerablemente su población, “polo que cobra aínda maior importancia un funcionamiento correcto dos diferentes servizos municipais”.

“Durante este mes de agosto vemos como Sogama está incumplindo as súas obrigas con distintos concellos co servizo de tratamento e transferencia do lixo”, ha criticado el nacionalista.