PP y BNG se vuelven a enzarzar por el peaje, la circunvalación y el polígono

PP y BNG protagonizaron este miércoles el enésimo choque dialéctico en el Parlamento de Galicia al abordarse una proposición no de ley en la que los nacionalistas pedían el desbloqueo de los proyectos de ampliación del polígono de Bértoa y de la circunvalación de Carballo, así como la supresión del peaje en la AG-55.



La iniciativa no prosperó al votar en contra el Partido Popular. El diputado de esta formación, Rubén Lorenzo, señaló en una nota de prensa remitida con posterioridad al debate que los tres proyectos siguen avanzando “a pesar dos nefastos augurios do BNG”.



En el comunicado se apunta además que el propio Rubén Lorenzo demandó en la Cámara gallega a la Xunta que agilice la tramitación de la ampliación del parque empresarial de Bértoa y complete los trámites necesarios cuanto antes.



De igual forma, solicitaría la máxima diligencia posible a la hora de redactar el proyecto, trazado y construcción de la variante de Carballo, con el fin de proceder a la licitación de la ejecución de la primera fase de esta vía.



Lorenzo recordó que la Xunta ya anunció la reciente formalización de los contratos de los proyectos de urbanización y parcelación, así como del proyecto de expropiación de la ampliación del polígono, “actuacións que se comprometeu a definir e executar en colaboración co Concello de Carballo para atopar as solucións máis adecuadas”.



Al respecto de la variante de Carballo, el diputado explica que “neste momento estase adaptando o proxecto de trazado ao estipulado no informe de impacto ambiental, co obxectivo de proceder posteriormente á aprobación provisional do proxecto de trazado e iniciar o procedemento expropiatorio coa información pública”.

En este sentido, recalcó que la Xunta ya dispone de partida presupuestaria específica para la circunvalación, así como de la previsión plurianual necesaria para su materialización”.

Críticas nacionalistas



No menos contundentes se mostraron los nacionalistas. En otra nota de prensa hablan de “un novo episodio de desprezo institucional cara a comarca de Bergantiños e a Costa da Morte, coa negativa do PP a apoiar a iniciativa do BNG para desbloquear tres actuacións vitais para o desenvolvemento económico e social da zona”, en alusión a las tres actuaciones referidas.



El diputado carballés Daniel Pérez le reprochó a los populares el hecho de “votar en contra dunha proposta de sentido común que leva 15 anos de espera”.



Los nacionalistas solicitaban en su proposición no de ley compromisos presupuestarios concretos para 2026: 3 millones de euros para iniciar la ampliación del polígono industrial de Bértoa, 5 millones para ejecutar la fase inicial de la circunvalación de Carballo y el inicio de los trámites para eliminar el peaje de la AG-55.

Pérez acusó a la Xunta del PP de “levar 15 anos castigando a Carballo, Bergantiños e Costa da Morte por puro sectarismo político”.



“Se Carballo logrou ser referente económico e social en 20 anos sen axuda da Xunta...imaxinan o que poderiamos conseguir cunha administración leal e xusta?, acabó preguntándose Daniel Pérez.