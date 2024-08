El PG de Ponteceso cree que declarar festivo el día del Faro ayudará a conservar la romería

El Partido Galego, que comparte gobierno con el PP en Ponteceso, cree que la elección del 8 de septiembre de 2025, día de la romería del Faro de Brantuas, como uno de los festivos locales del próximo año, ayudará a conservar ese festejo tradicional.



La formación justifica así en sus redes sociales la decisión de enmendar en el pleno de esta semana la propuesta de acuerdo aprobada por la comisión informativa, en la que se apostaba por el 15 y el 16 de septiembre, lunes y martes de las fiestas de A Barquiña, como festivos locales para 2025.

La enmienda del PG saldría finalmente adelante y motivaría las críticas del exalcalde, Lois García Carballido.



“Converter o día do Faro en festivo local cando cadra luns como no 2025, axudará a que non se perda a única romaría do Concello de Ponteceso. Podemos tomar medidas concretas que axuden a mantela, e que sexa festivo local no 2025 axuda neste sentido”, dicen desde la formación, a la vez que le lanzan un dardo al exregidor.



“Nin líos nin liadas. Diálogo para avanzar, guste a quen non guste, sobre todo, a quen dinamitou unha ampla maioría por non dialogar nin cos seus concelleiros, concluyen, en clara alusión a García Carballido.