Las familias de O Pindo amenazan con huelga indefinida si no tienen personal cuidador

Las familias del CEIP O Pindo, en Carnota, amenazan con una huelga indefinida si la Consellería de Educación no concede a una persona cuidadora para un alumno de cuarto curso de Infantil que precisa de este servicio de forma permanente, tal como acreditan los informes de todas las administraciones. Aseguran que si la Xunta “non abre de forma inmediata a vía de diálogo” para concertar una reunión antes de mañana, no enviarán a sus hijos a clases, solidarizándose así con el alumno afectado.



Las familias critican que la Consellería no responda a las peticiones de una reunión por parte de la ANPA de este colegio y también de los concellos de Carnota y de Dumbría, lo que califican de “desidia” y “pésima xestión”. También lamentan que no contestase a la solicitud de la Valedora do Pobo, que el pasado 6 de noviembre solicitó los informes pertinentes tras la queja de las familias.

Los padres subrayan que un nuevo informe del Equipo de Orientación Específico (EOE) de la propia Administración confirma que Nico, el alumno de 4º de Infantil, precisa este recurso, por lo que no entienden la actitud de la Consellería de Educación. Actualmente este alumno solo asiste un día a la semana a clase, al contar solo los martes con los servicios de la cuidadora.



Al principio de curso el alumnado ya plantó las clases y estuvo más de una semana sin asistir al centro como protesta por los recortes. Aunque se envió un docente, falta personal cuidador.