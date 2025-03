Éxito rotundo del Entroido gallego en Ginebra con el regreso triunfal de DJ Rokiño

La comunidad gallega en Suiza vivió una noche mágica con la celebración del Entroido 2024, un evento organizado por A Irmandade Galega na Suiza que logró un lleno absoluto en sus instalaciones. La velada estuvo marcada por la música tradicional, la alegría del carnaval y un ambiente festivo que transportó a los asistentes directamente a Galicia. El evento contó con un concurso de disfraces, tanto infantil como de adultos, donde la creatividad y el humor brillaron con luz propia.



Los anfitriones, ataviados con coloridos trajes propios para la ocasión, acercaron a los asistentes al espíritu festivo de Galicia con los mejores sonidos de la música tradicional. La velada fue una explosión de emociones que se prolongó hasta la madrugada gracias a la energía y el talento de Damián Rodríguez Busto, más conocido como DJ Rokiño. Su regreso a Ginebra, después de dos años, fue uno de los momentos más esperados de la noche. Su última visita fue en el exitoso carnaval organizado también por A Irmandade Galega na Suiza, que en aquella ocasión reunió a alrededor de mil personas y el Día de la Madre celebrado en el restaurante Cerceda. Su regreso no decepcionó. Con una sesión cargada de energía y buena música, DJ Rokiño logró que el público bailara sin parar hasta la madrugada, demostrando una vez más su conexión con la colonia en Suiza. Este regreso marca el inicio de una gira de casi tres meses por Suiza, en la que el joven DJ llevará su música a diferentes ciudades del país helvético, consolidando aún más su proyección internacional.



Para DJ Rokiño, este país se ha convertido en un segundo hogar y así lo expresó con emoción. “Me siento eternamente agradecido por la gran acogida que siempre me brinda la colonia en Suiza. Aquí he encontrado cariño, apoyo y grandes oportunidades laborales que me han permitido abrirme camino fuera de Galicia”. Añade Rokiño que volver a Ginebra después de dos años y ver que se ha llenado la sala “me llena de satisfacción”. “Solo puedo expresar mi más profunda gratitud por el apoyo, la confianza y el increíble trabajo de todas aquellas personas que nos abren las puertas de su hogar y derriban fronteras para facilitarnos el camino en los países de acogida. Ellos son los verdaderos protagonistas”, añadió.

Pero la noche no solo fue música y baile, sino también un escaparate de talento gallego que debe expandirse y darse a conocer en todo el mundo. En esta línea, destacó la presencia de Martín Caamaño Castiñeira, natural de Berdeogas (Vimianzo) y creador de la marca de ropa Costa da Morte, que ha conquistado con sus diseños a la diáspora. En esta ocasión, Damián lució con orgullo una de sus creaciones, con Eustaquio como protagonista, reafirmando así la fusión entre música, moda y tradición gallega.

Galicia es tierra, mar, cultura y tradición, pero, sobre todo, es sentimiento y orgullo.



La fiesta fue un éxito rotundo y, sin duda, deja el listón muy alto para futuras ediciones gracias a un gran equipo de trabajo altruista presidido por Noemí Figuerola Mera y más conocido como A Irmandade Galega na Suiza.