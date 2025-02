La Costa da Morte prepara sus eventos solidarios por el Día Mundial Contra el Cáncer

El próximo martes, día 4 de febrero, la comarca se iluminará de verde para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. La razón principal por la que se creó este día en el año 2000, fue principalmente para concienciar sobre la enfermedad, fomentando así su prevención, y movilizando acciones que realmente tuvieran un impacto positivo en la sociedad.



Tanto a nivel nacional como autonómico o provincial, de esa tarea se encargan, entre otras, asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades científicas y organizaciones sanitarias dedicadas a la lucha contra el cáncer, personas físicas dispuestas a aportar su granito de arena por mínimo que sea, o las juntas locales de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que en la Costa da Morte están representadas por personas incansablemente solidarias, empáticas y luchadoras.

Objetivos



Maica Posse, presidenta de la Xunta Local da Laracha da AECC, considera que la misión principal de este día es “llegar a la mayor cantidad de gente posible con las actividades que se van a realizar. Así, quienes necesiten ayuda sabrán que estamos ahí, que seguimos ahí, que les podemos ayudar”.



Ana Casais Ruiz, que dirige la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, en este caso, de Carballo, no tiene duda de que “atender a las personas que vienen en busca de ayuda es nuestra prioridad. Saber qué necesitan, cuáles son esas necesidades y tratar de facilitarles el proceso”. Además, asegura que se mantienen en una búsqueda constante de ingresos para todas esas personas que lo necesitan: “hacemos caminatas, charlas informativas, incluso tenemos un local donde se pueden comprar productos para generar ingresos y donarlos a la asociación. Todo por recaudar fondos”.



Pilar Insua, fundadora de la filial local de la asociación nacional en Camariñas, recalca la importancia de recaudar fondos, ya que “desgraciadamente, la enfermedad para algunas personas no es económicamente sostenible. Esto tiene unos costes en tu vida diaria que no todo el mundo se puede permitir. Hay que vivir el problema para saberlo”. Por ello, hace una petición: “Para alguien de Camariñas o alrededores, poder llevar la quimioterapia en el hospital Virxe da Xunqueira de Cee es muy importante, porque hay familias que no pueden desplazarse hasta A Coruña con tanta frecuencia, o bien porque no tienen medio de transporte, o bien porque no pueden permitirse el desplazamiento hasta allí económicamente”.



Efectivamente, una de las mejores noticias de este año, es que la Xunta haya anunciado la inversión de 1,4 millones de euros en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira para poner en marcha un hospital de día oncohematológico, lo que permitirá el acceso a tratamientos especializados para enfermedades oncológicas y hematológicas, como quimioterapia o transfusiones, sin necesidad de desplazamiento ni de hospitalización prolongada.



Se prevé que puedan atenderse hasta 365 pacientes al año, y la unidad ofrecerá una atención integral y continuada, donde los pacientes recibirán atención de oncólogos, hematólogos, personal de enfermería y demás profesionales en un solo lugar, haciendo que el seguimiento sea más cercano y esté mejor coordinado. La creación de estos dispositivos asistenciales es clave, ya que permitirán la inclusión de programas de prevención y detección precoz, tan importantes como necesarios, así como servicios de apoyo psicosocial como terapias o grupos de apoyo para quienes necesiten ese soporte emocional.

Toda ayuda es necesaria



Para Rosa Valiña, “todo hace falta, toda ayuda es necesaria”. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Muxía hace hincapié en que no todas las personas sobrellevan la enfermedad de la misma manera, por eso, “hay que ir despacio, tratar el tema con delicadeza y colaborar con la familia, porque es un proceso lento”. Sin embargo, para las personas que así lo solicitan, quienes trabajan en la asociación se encargan de facilitarles la ayuda necesaria para pedir cita con psicólogos o psicoterapeutas profesionales.

Pilar Insua, de Camariñas, menciona que a nivel provincial existe una red muy potente de psicólogos especializados en este tipo de enfermedad: “a nivel provincial hay un equipo muy pendiente”.



Maica Posse, de A Laracha, agrega que “alineadas con la Xunta, a toda esa gente que sí que pide apoyo psicológico, la ponemos en contacto con los expertos de A Coruña”. Y destaca que siempre hay agradecimiento de vuelta, pues “la gratitud, la colaboración económica pero sobre todo humana, y esa cercanía es la que más nos ayuda y nos empuja. Somos voluntarias y si no tenemos el apoyo de la ciudadanía poco podemos hacer”. Ella misma hace un reconocimiento a los habitantes del municipio: “Los vecinos nos dan fuerza. Los veo en todos los eventos que organizamos desde la asociación con todo el cariño del mundo, e incluso, con ganas de compartir sus situaciones personales. Son un gran apoyo”.

En esto último, coinciden todas ellas, representantes con coraje de las juntas locales de la AECC en sus municipios que unen fuerzas para ayudar y apoyar de la manera más altruista a quienes padecen esta enfermedad, y sus familias.



Además, tienen algo más en común, un mismo pensamiento, y es que es necesaria más investigación sobre la enfermedad para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas.

Investigación y prevención



Pilar Insua considera que “erradicar la enfermedad sería todo un sueño para nosotros. La supervivencia cada vez es mayor, por eso necesitamos que se investigue”. Y piensa que “ojalá existiera una vacuna para cada tipo de cáncer” para así encontrar la solución a este grave problema.



Insua insiste en lo respaldada que se encuentra la asociación por parte del Concello de Camariñas, y en lo fundamental que es mirar por la atención al paciente y la familia, tanto a nivel provincial como autonómico o nacional. Y a su vez, propone que tal vez sería una buena idea “enviar folletos o hacer una revista mensual para enviársela a casa a cada familia del municipio, hablando cada vez sobre un tema diferente, pero manteniendo el foco en lo importante que es prevenir una enfermedad como es el cáncer”. Cree que reforzaría la intención con la que se realizan también las charlas o eventos solidarios, y sería una manera de asegurarse de que todos los vecinos están informados.



Así, por último y no menos importante, Pilar Ínsua subraya el valor que tiene la realización de programas de detección precoz de cáncer, para poder diagnosticar en etapas iniciales la enfermedad, aumentando de esta formalas posibilidades de lograr un tratamiento curativo.



Maica Posse, de A Laracha, sin duda cree que rebajar el índice de enfermedad “se puede conseguir con investigación, con prevención, invirtiendo en hacer más pruebas a la población y anticipando el tratamiento. Es muy necesario”.