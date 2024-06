La Costa da Morte mantiene el impulso de la creación de empresas en lo que va de año

La Costa da Morte mantiene en lo que va de año el impulso a la constitución de sociedades mercantiles. Entre los meses de enero y mayo se crearon en la zona un total de 82 empresas, un 9,3% más que un año atrás, porcentaje que, no obstante, se queda tres puntos por debajo del experimentado a nivel autonómico. Así lo recoge los datos publicados por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).



El mes de mayor actividad fue enero, con 22 nuevas sociedades mercantiles frente a las 16 de un año atrás. En febrero y marzo las cifras se mantuvieron idénticas a las de 2023, con trece en el segundo mes y dieciocho en el tercero. No En abril se registraron 17 nuevas sociedades, una más que en el mismo período de 2023, en tanto que el pasado mayo fue el mes más flojo, con una docena de nuevas empresas, cifra idéntica a la del año pasado. Así pues, todo apunta a una estabilidad reforzada por los buenos datos de enero.



Cabe señalar que cuatro de cada cien entidades puestas en marcha en Galicia se localizan en la Costa da Morte. Por municipios, Carballo lidera la creación de empresas con quince durante todo el trimestre, cifra que, no obstante, cae un 32% en comparación al pasado año. Le sigue A Laracha, once nuevas sociedades, lo que supone un auge por encima del 57% en el último año. Es de resaltar también el impulso experimentado por Vimianzo, que triplica las cifras del año pasado, con nueve empresas.. A su vez, Camariñas pasa de una a media docena y Cee sube de una a cuatro.

En el lado opuesta se encuentran aquellos municipios que han reducido impulso en lo que va de año, como Malpica, que hasta el momento solo contabiliza una nueva sociedad mercantil, cuando el año pasado llegaba a ocho en el mismo período.



Por comarcas, los datos de Soneira impulsan al conjunto, triplicando los de un año atrás, con dieciocho sociedades constituidas. También han experimentado un auge Fisterra –que pasa de nueve a doce– y Xallas –sube de diez a trece–. No obstante, Bergantiños ha visto caer sus cifras en casi un 20%, quedándose en 37 nuevas empresas.