Coristanco dedica el POS Adicional a obras de saneamiento, humanizaciones y arreglos viarios

La corporación municipal de Coristanco acordó en un pleno extraordinario celebrado el pasado jueves la participación del Concello en la segunda fase del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+ Adicional 2/2024).



Al Ayuntamiento de Coristanco le corresponden cerca de 967.000 euros, de los que 871.000 (el 90% del total) irán para obras y los 95.674 euros (10%) restantes se destinará a financiar gasto corriente mediante el incremento de las partidas de recogida de animales abandonados y tratamiento de residuos sólidos urbanos.



El acuerdo se adoptó con los votos a favor del grupo de gobierno del PP y la abstención de PSOE y BNG.



Por lo que respecta al apartado de obras, el POS+ Adicional permitirá financiar media docena de proyectos.

Es el caso de la ‘Humanización da avenida de Erbecedo (DP-1912) e aceras varias en San Roque’, cuyo importe se va a los 433.697 euros; de la ‘Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos’, con presupuesto de 39.505 euros; de la ‘Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos’, que requerirá de una inversión de 62.760 euros; de la ‘Mellora da rede de saneamiento no lugar de Nogueira’, cuyo importe es de 73.016 euros; de la ‘Mellora da rede de saneamento no lugar de Podrizo e parte de Traba, Miñata e A Braña’, con un presupuesto de 83.657 euros; y del ‘Proxecto de aglomerados en varios viales de Cuns’ (178.402).



La corporación también acordó, en este caso por unanimidad, declarar la utilidad pública y dar luz verde a los proyectos de expropiación de los terrenos afectados por las actuaciones de saneamiento a llevar a cabo en Nogueira y Rodeiro.

En el caso de los proyectos de Podrizo y Carantos, el Concello ya dispone de los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras