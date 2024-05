El BNG de Laxe demanda del Concello un plan estratégico de cara a la llegada del verano

El grupo municipal del BNG de Laxe va a defender dos mociones en el pleno ordinario convocada para hoy.

En una de ellas pide al gobierno municipal la puesta en marcha de un plan estratégico de cara al verano.



Los nacionalistas recuerdan que Laxe fue reconocido en su día como municipio de interés turístico gallego, entre otras cosas por la elevada afluencia turística con la que cuenta, sus atractivos turísticos y los servicios ofertados a vecinos y visitantes.



Sin embargo, añaden, ese panorama habría ido cambiando, de tal forma que los servicios actuales son insuficientes, a lo que habría que sumar “un grave problema de saturación de coches e de falta de aparcamiento” y también que “a programación cultural foi perdendo forza e ambición”.



Desde el grupo recuerdan que el turismo “é un dos motores económicos do noso concello” por lo que se haría necesario articular “un plan estratéxico para preparara vila e as parroquias para a chegada do verán e dos numerosos visitantes que se esperan”.



Como medidas indispensables en lo tocante a limpieza proponen un plan de desbroce y limpieza de maleza en zonas verdes y zonas de esparcimiento; recogida de basura diaria; retirada de terrazas de locales cerrados; cuidado de las rutas de senderismo homologadas; etcétera.



En lo tocante al tráfico, apuestan por reordenar la circulación en el casco urbano; señalizar las plazas de aparcamiento; habilitar estacionamientos disuasorios, aplicar un plan especial de tráfico durante las fiestas; o reforzar la plantilla de la Policía Local.



Otras iniciativas sugeridas son las de poner en funcionamiento los distintos servicios en las playas y la piscina municipal desde principios de junio; transformar el Museo do Mar en el Museo da Fotografía Histórica de Galicia; recuperar la campañas de dinamización del comercio y de apoyo a la hostelería....



En la otra moción el BNG pide que se modifique la ley de Portos para eximir a Concellos y entidades sin ánimo de lucro del pago de tasas por la utilización de terrenos portuarios.