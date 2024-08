El BNG de Laxe afirma que la concesionaria de la asistencia urbanística incumple el pliego

El BNG de Laxe denuncia que la empresa concesionaria del servicio de asistencia técnico urbanística del Concello incumple el pliego de prescripciones por el que se rigió el proceso de contratación.



Los nacionalistas citan concretamente los puntos 2 y 4 del dicho documento, en los que se recoge que deberá ser un arquitecto quien esté presente en las dependencias municipales para desarrollar su trabajo, añadiendo al respecto que “segundo consta na propia web de concesionaria, as dúas persoas que desenvolven actualmente o servizo son ‘técnico superior en desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de manutención’ e ‘enxeñeiro técnico industrial’.



El mismo punto 2, inciden desde el BNG, detalla que el servicio de asesoramiento urbanístico deberá ser prestado por un arquitecto en la propia sede consistorial, además de explicitar que, “dada a natureza do obxecto do contrato, que fai necesaria a presenza do arquitecto no exercicio das súas funcións como director das obras, así como para despachar coas autoridades e persoal municipal, o adxudicataria obrígase, de acordo coa oferta presentada, a acudir persoalmente ao municipio e ás dependencias municipais, un mínimo de 3 días á semana, dentro da xornada laboral do Concello”.



El grupo opositor apunta asimismo que en el pliego de prescripciones técnicas se reconoce que el adjudicatario tendrá plena libertad para designar al personal que se encargará del servicio, pero “sempre que conte coa titulación suficiente para realizar a actividade concreta, e previa conformidade do órgano de contratación”.



Los nacionalistas van finalmente más allá y denuncian también la actual situación de un servicio “clave” como el de arquitectura y que, bajo su punto de vista, debe contar “cunha praza de funcionariado que garanta o seu correcto funcionamento ante a veciñanza de Laxe”.