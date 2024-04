Dos alumnos del IES Eduardo Pondal de Ponteceso, de Erasmus en Italia

Desde principios del mes de abril dos alumnos del IES Eduardo Pondal de Ponteceso, Yanira y Jorge, están en Molfetta, unha localidad del sur de Italia, en la provincia de Bari, realizando sus prácticas en empresa gracias a la participación del centro en el programa Erasmus+.



Los jóvenes hacen sus prácticas en la asociación Apogiatte a me, una entidad de renombre en ese lugar que trabaja por la inclusión de las personas con diversidad, en especial las personas con autismo y otras divesidades cognitivas. Ambos están muy satisfechos con la experiencia, y defendiéndose con el idioma, ya que previamente el instituto les facilitó un curso de introducción al italiano. “É unha experiencia única que permite ao alumnado contacto con outras realidades europeas, poñer en práctica non só os coñecementos adquiridos, se non, a súa propia madurez e autonomía facendo a súa vida nun país diferente, lonxe da casa”, dice Silvia Candia, coordinadora del programa.