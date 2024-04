Legislar para tomarse un tiempo de reflexión como trabajador

Cinco días fueron los utilizados por el presidente del Gobierno para pensar si le valía la pena seguir o no al frente de sus obligaciones. La verdad es que Pedro Sánchez y sus asesores lograron poner el foco todos esos días en La Moncloa, con programas enteros dedicados a todas las posibilidades: irse, quedarse, divorciarse, moción de confianza, convocatoria de elecciones, ampliar los días de reflexión, etc. En fin, una serie de opciones que se analizaron en prácticamente todos los medios de comunicación. Al final, como siempre, acertó Sánchez. Acaparó toda la atención en él. ¿Por qué no legislan para que un trabajador de una empresa privada pueda tomarse unos días de reflexión? Así predican con el ejemplo.