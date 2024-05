Las instituciones deberían salir de sus zonas de confort o de privilegio

Hay encuestas que ponen las cosas claras, aunque José Félix Tezanos, presidente de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), diga lo que Moncloa le marca. Él tiene claro que si Pedro Sánchez es más guapo que Brad Pitt, el actor ya puede darse por muerto (como decía recientemente un senador), porque el presidente del Gobierno es para los suyos el ‘amado líder’. Pero lo cierto es que hay encuestas más serias y responsables, que están al margen de las garras del poder establecido, que apuntan a que la gran mayoría están desencantados con la clase política española. No es para menos, porque no hay día que no haya ocurrencias, se malgaste el dinero público y no se afronte los problemas serios que tiene España.