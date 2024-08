Agosto avanza para la mayoría entre fiestas y tardes de playa, pero el horror sigue acechando, porque la violencia machista no se coge vacaciones. Al contrario, en muchos casos se alimenta del tiempo de descanso compartido entre asesino y víctima. En otros, simplemente, un día es el definitivo. Y una mujer no vuelve a despertar. Mientras, las demás solo esperan que no les toque a ellas.