Hay que ver la que hay liada con las acusaciones de unos y los otros

Isabel Díaz Ayuso le echa agallas a la primera de cambio. Su novio, pareja o amigo parece estar siendo investigado por unas irregularidades fiscales, no porque la Comunidad de Madrid le haya dado trato de favor y esas cosillas. Ahí los socialistas salieron como posesos a pedir explicaciones a la presidenta madrileña para que dimita y dar explicaciones. Ayuso, que le echa un par de lo que sea, tiene dos opciones: dejar al novio o que su pareja dimita de ella. Curioso que Sánchez entre al trapo o sus asesores no le advirtieran que es más grave que la mujer del presidente del Gobierno sí haya favorecido el rescate de una compañía aérea. Eso sí que puede tener ‘chicha’ para cualquier juez... O es que Pedro no se habla con su mujer...