Dicen los que saben de números que es mejor ser propietario

El precio de la vivienda y los tipos de interés han subido y, pese a todo, un informe basado en datos del INE asegura que pagar una hipoteca sale un doce por ciento más rentable que vivir de alquiler. No vamos a llevarle la contraria a los que saben de números, pero entre el vértigo de la atadura a treinta años y la posibilidad de que vengan mal dadas y acabe uno en la calle, comprenderán los ofertantes hipotecarios que el ciudadano medio se lo piense. Mucho. Eso y que los adultos jóvenes de ahora no han crecido con la idea de que ser propietario es prácticamente una obligación. Pero como sus padres y abuelos sí, acabarán siendo herederos. Y mientras tanto, de alquiler no se está tan mal.