El San Xoán de Carballo ha sido este año diferente. Por el camino se han quedado algunos eventos representativos, como el Descenso do Anllóns, que no se celebra desde 2022 y Rego da Balsa ha desplazado a San Martiño como uno de los epicentros de la fiesta. No obstante hay tradiciones que se mantienen como el Día do Neno en las barracas, todo un clásico.