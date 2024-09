Xornadas do liño en las Torres do Allo

Las Torres do Allo de Zas acogieron las Xornadas do Liño, bajo el título “Co liño e cos tempos” organizada por la Asociación Amigos do Liño en colaboración con la Diputación de A Coruña, el Concello de Zas y la Universidade de A Coruña (UDC). El evento, que celebró el patrimonio cultural de la producción del lino en la Costa da Morte, estuvo muy concurrido, con numerosas personas que se dieron cita para escuchar las distintas ponencias de los expertos y también para disfrutar del desfile, que fue el momento más esperado de la tarde.