A Laracha continúa celebrando as Letras Galegas e este domingo quixo facelo cun festival de música e baile tradicional coas agrupacións locais. As asociacións culturais Santa María de Torás, Queiroga de Paiosaco e Arume de Caión foron as encargadas de facer disfrutar ao público con música e danza na praza Les Sables d´Olonne. Pequenos a adultos renderon así a súa particular homenaxe a poetisa e violinista Luísa Villalta.